Letztes Servus: Thomas Müller verabschiedet sich noch einmal

«Nun ist es an der Zeit für ein neues Kapitel in meinem Leben»

«Ein letztes Lebewohl an meinen Trainingsplatz, ein letztes Lebewohl an meine Umkleidekabine», sagt Müller in einem bei Instagram veröffentlichten Clip, in dem er im weissen T–Shirt zu sehen ist, auf Englisch. Es sei ihm ein Vergnügen und eine Ehre gewesen, für den FC Bayern aufzulaufen. «Nun ist es an der Zeit für ein neues Kapitel in meinem Leben», sagt Müller weiter. «Ich bin glücklich darüber, was ich erleben durfte. Ich bin glücklich darüber, wie viele grossartige Menschen ich in dieser Blase, dieser Fussballblase, getroffen habe.»