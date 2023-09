«Leute heute»-Abschiedsfolge mit Grusswort von Mick Jagger

Auch dem Sender und den Sendungsverantwortlichen fällt dieses Aus nicht leicht. Auf Nachfrage von spot on news sagt Anne Gellinek, Leiterin der Hauptredaktion Aktuelles: «Das ZDF trennt sich mit ‹Leute heute› von einem erfolgreichen Format, das uns ans Herz gewachsen ist.» Weiter erklärt sie: «Wir geben die Sendung auf, um mit der Redaktion neue Wege gehen zu können. Die People–Berichterstattung wird auch weiterhin im ZDF zu finden sein – in der verlängerten ‹hallo deutschland›–Sendung sowie im Netz [auf der »Panorama«–Seite, Red.], in der ZDF–Mediathek und auf anderen neuen Ausspielwegen.»