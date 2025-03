Leverkusen-Star Granit Xhaka ist zum dritten Mal Vater geworden

Aufgrund der Geburt seines dritten Kindes lief Xhaka am vergangenen Freitag nicht für die Schweiz gegen Nordirland auf und wird auch am Dienstag, 25. März, in St. Gallen gegen Luxemburg nicht dabei sein. «In Absprache mit dem Nationaltrainer fehlen wird unter anderem Captain Granit Xhaka, der mit seiner Frau in diesen Tagen zum dritten Mal Nachwuchs erwartet», hiess es Mitte März in einer Mitteilung.