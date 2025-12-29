Lewis Capaldi, Oasis und mehr: Die Musikcomebacks des Jahres 2025

Lewis Capaldi

«Glastonbury, es ist so schön, wieder da zu sein. Ich werde heute nicht viel sagen, denn sonst fange ich vielleicht an zu weinen.» Mit diesen Worten betrat Lewis Capaldi (29) im Juni die Pyramid Stage des Glastonbury Festivals – und hielt sein Versprechen nicht. Denn Tränen flossen reichlich, bei ihm und bei seinem Publikum, als der schottische Singer–Songwriter sein emotionales Comeback nach zwei Jahren Auszeit feierte. Am selben Tag veröffentlichte Capaldi seine neue Single «Survive» – eine Hymne an das Überwinden schwieriger Zeiten. Symbolisch wählte Capaldi für sein Comeback genau jene Bühne, auf der er 2023 seine vorläufig letzte Show gespielt hatte – damals kämpfte er mit seinem Tourette–Syndrom und das Publikum half ihm schliesslich dabei, seinen Hit «Someone You Loved» zu Ende zu singen.