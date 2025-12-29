Lewis Capaldi, Oasis und mehr: Die Musikcomebacks des Jahres 2025

Oasis rockten erneut gemeinsam die Bühnen, Lewis Capaldi (29) rührte das Publikum zu Tränen, und Mariah Carey (56) brachte den Glanz vergangener Popjahre zurück. Zeit für einen Blick auf die Musik–Comebacks des Jahres.
Oasis
Oasis feierten dieses Jahr ihre Wiedervereinigung und brachten den Britpop zurück auf die grossen Bühnen. Die Fans hatten jahrelang darauf gehofft – und vergangenes Jahr wurde der Traum endlich wahr: Die Gallagher–Brüder kündigten das grosse Oasis–Comeback samt Reunion–Tournee an. «Die Waffen sind verstummt. Die Sterne haben sich ausgerichtet. Das lange Warten ist vorbei. Kommt und seht. Es wird nicht im Fernsehen übertragen», erklärte die Band im August 2024. Nach dem Start in Cardiff am 4. Juli 2025 und mehreren Konzerten in Manchester, London, Edinburgh und Dublin ging es für eine Handvoll Shows nach Kanada, in die USA und nach Mexiko, Südostasien, Australien und Südamerika. Am 23. November endete die Tour in São Paulo.
Justin Bieber
Vier Jahre nach seinem letzten Studioalbum und nur wenige Stunden nach der Ankündigung veröffentlichte Justin Bieber (31) völlig überraschend im Juli sein siebtes Album «Swag». Der kanadische Superstar knüpfte an sein 2021 erschienenes Erfolgsalbum «Justice» an, das mit Hits wie «Peaches» Platz 1 der US–Charts erreichte. Die anschliessende «Justice World Tour» musste er 2022 aus gesundheitlichen Gründen abbrechen – seither war es musikalisch ruhig um den Sänger geworden. Im September 2025 folgte eine weitere Überraschung: Nur wenige Monate später erschien das Nachfolgealbum «Swag II». Im April 2026 können sich seine Fans auf seinen Auftritt beim legendären Coachella–Musikfestival freuen.
Good Charlotte
Good Charlotte meldeten sich im August mit «Motel du Cap» zurück, ihr erstes Album seit sieben Jahren. Benji und Joel Madden (46) taten sich dafür mit den Originalmitgliedern Paul Thomas (Bass) und Billy Martin (Gitarre) zusammen. Die Rockband spielte dieses Jahr vereinzelte Shows, bevor es 2026 auf Welttournee geht. «Deutschland steht ganz oben auf der Liste», sagte Leadsänger Joel Madden im Interview mit spot on news. «Wir kommen auf jeden Fall, hoffentlich sogar mehrmals.»
Mariah Carey
Keine Weihnachtshits, dafür ganz viel Nostalgie und 1990er–Feelings: Mariah Carey (56) kehrte nach sieben Jahren mit ihrem neuen Album «Here For It All» zurück. Es ist ihr 16. Studioalbum. Am 6. Juni erschien mit «Type Dangerous» die erste Single als Vorbote. 2025 stand die «All I Want For Christmas Is You»–Interpretin unter anderem in Grossbritannien, Brasilien, Japan, Thailand, auf den Philippinen und in den USA auf der Bühne. Am 30. Januar 2026 wird Carey für ihr Lebenswerk von der Grammy–Stiftung als «Person des Jahres» 2026 geehrt. MusiCares würdigt die Sängerin in der Bekanntgabe als «eine der berühmtesten Stimmen der Musik» und ehrt sie «für ihre aussergewöhnliche Karriere sowie ihr langjähriges Engagement für soziale Projekte und Menschen in Not».
Lewis Capaldi
«Glastonbury, es ist so schön, wieder da zu sein. Ich werde heute nicht viel sagen, denn sonst fange ich vielleicht an zu weinen.» Mit diesen Worten betrat Lewis Capaldi (29) im Juni die Pyramid Stage des Glastonbury Festivals – und hielt sein Versprechen nicht. Denn Tränen flossen reichlich, bei ihm und bei seinem Publikum, als der schottische Singer–Songwriter sein emotionales Comeback nach zwei Jahren Auszeit feierte. Am selben Tag veröffentlichte Capaldi seine neue Single «Survive» – eine Hymne an das Überwinden schwieriger Zeiten. Symbolisch wählte Capaldi für sein Comeback genau jene Bühne, auf der er 2023 seine vorläufig letzte Show gespielt hatte – damals kämpfte er mit seinem Tourette–Syndrom und das Publikum half ihm schliesslich dabei, seinen Hit «Someone You Loved» zu Ende zu singen.
Unheilig
In Deutschland sorgte er für ein unvorhergesehenes Comeback: Der Graf (geb. 1970) hatte wiederholt betont, sich endgültig aus dem Musikgeschäft zurückgezogen zu haben. Umso grösser war die Überraschung, als der Frontmann von Unheilig im Februar auf Instagram ein neues Album und eine Tour ankündigte. Die Platte mit dem Titel «Liebe Glaube Monster» soll am 13. März 2026 erscheinen, einige Live– und Fernsehauftritte absolvierte er bereits 2025. «Ich möchte nicht nur ein Album rausbringen und dann wieder verschwinden», betonte der Sänger im vergangenen November im Interview mit spot on news. «Ich habe so viele Ideen gesammelt und so viele Lieder geschrieben.»
Radiohead
Radiohead hatten Anfang September ihre ersten Konzerte seit sieben Jahren angekündigt. Anfang November startete ihre Tour in Madrid, es folgten Auftritte in Bologna, London oder Berlin. Die Tickets für alle Shows waren restlos ausverkauft. Die Band feiert in diesem Jahr ihr 40–jähriges Bestehen. 1985 gründeten Thom Yorke, Jonny und Colin Greenwood, Ed O'Brien und Phil Selway die Band, damals noch als On a Friday. Mit «Creep» von ihrem Debütalbum «Pablo Honey» feierten sie einen ersten kommerziellen Erfolg. Auch Songs wie «No Surprises» und «Paranoid Android» wurden weltbekannt. 2016 veröffentlichten sie ihr bislang letztes Studioalbum mit dem Titel «A Moon Shaped Pool».
Anstehende Comebacks
Nach den Comeback ist vor den Comebacks: Einige Musiker haben ihre Rückkehr mit neuer Musik oder neuer Tour bereits in Aussicht gestellt.
Die Boygroup BTS hat im Sommer offiziell ihre Rückkehr angekündigt. In einem Livestream gaben die sieben Mitglieder bekannt, dass sie an einem neuen Album arbeiten und anschliessend 2026 auf Welttournee gehen wollen.
Die H–Blockx sind endgültig zurück: Am 6. März 2026 erscheint ihr achtes Studioalbum «FILLIN_THE_BLANK»– das erste der deutschen Band seit knapp 14 Jahren.
Bon Jovi geht wieder auf Tour. Die legendäre Rockband hat im Oktober ihre Rückkehr auf die Bühne verkündet. Die «Forever Tour» markiert einen emotionalen Neustart nach einer schwierigen Phase für Frontmann Jon Bon Jovi (63), der sich 2022 einer Stimmbandoperation unterziehen musste. Der Startschuss fällt im Juli 2026 in New York.
Schauspielerin und Sängerin Hilary Duff (38) hat ihr sechstes Studioalbum angekündigt. «Luck...or Something» soll am 20. Februar 2026 im Handel erscheinen. Es ist das erste Album des ehemaligen Disney–Stars seit «Breathe In. Breathe Out.» aus dem Jahr 2015.