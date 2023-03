Lewis Capaldi sagt Konzerte in Stuttgart und München ab

Lewis Capaldi (26) muss schweren Herzens die letzten Konzerte seiner Europa-Tour verschieben. Das gab der schottische Sänger am Freitag (10. März) in einem Video bekannt, das er unter anderem auf Twitter veröffentlichte. An dem Abend sollte der Musiker eigentlich in Barcelona auftreten und musste den Auftritt wenige Stunden vorher absagen. Betroffen sind zudem das Konzert in Madrid an diesem Samstag und die Shows in Stuttgart (14. März, Schleyer-Halle) und München (15. März, Olympiahalle). Auch auf seiner Webseite ist zu lesen, dass die Shows abgesagt wurden, die Fans sollen auf weitere Infos warten.