Lewis Capaldi spricht zum ersten Mal über seine neue Freundin

Lewis Capaldi leidet an dem Tourette-Syndrom

Capaldi feierte mit dem Welthit «Someone You Loved» im Jahr 2018 seinen endgültigen Durchbruch. Im September 2022 gab der Sänger bekannt, dass bei ihm das Tourette-Syndrom diagnostiziert wurde. Im März erlitt er nach einer schweren Bronchitis Schwindelanfälle und musste einige Konzerte verschieben. Zudem gab er bekannt an Angstzuständen zu leiden. Seine Krankheiten werden auch in der aktuellen Netflix-Dokumentation «Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now» thematisiert. Anfang April gab er in einem Interview mit der «Sunday Times» bekannt, ernsthaft über ein Karriereende nachzudenken. Es sei eine «reale Möglichkeit», dass er die Musik wegen seiner fragilen Gesundheit «an den Nagel hängen muss».