Lewis Capaldi und The Cure sind Headliner des Isle-of-Wight-Festivals

Die Headliner für das Isle of Wight Festival 2026 stehen fest. Lewis Capaldi (28), Calvin Harris (41) und The Cure treten nächstes Jahr in Newport auf, berichtet die Musikzeitschrift «NME». Das alljährliche Festival findet vom 18. bis 21. Juni im Seaclose Park statt.
Neben den Headlinern werden zahlreiche weitere Acts den Fans einheizen. Darunter die Sex Pistols mit Frank Carter (41), The Last Dinner Party, Wet Leg, Teddy Swims (33), Tom Grennan (30), The Kooks und Feeder.
Ausserdem wurden Auftritte von Rick Astley (59), David Gray (57), Five, KT Tunstall (50), Shed Seven, Starsailor, Suzanne Vega (66), Anastacia (57), Jo Whiley's 90s Anthems und Luvcat (29) angekündigt. Weitere Namen werden noch bekannt gegeben.
«Unser bisher bestes Programm»
Festival–Direktorin Caroline Giddings ist mit den Namen mehr als zufrieden. «Das könnte bisher unser bestes Programm sein. Zumindest ist es mein Favorit», so Giddings in einer Erklärung.
«Wir sind stolz darauf, die Zukunft der Musik und aktuelle Stars neben Künstlern wie The Cure und den Sex Pistols auf die Bühne zu bringen, die den Grundstein für die Popkultur gelegt haben», fügte sie hinzu.
Grosses Jahr für The Cure
Für die Band The Cure steht ein ereignisreiches Jahr bevor. Sie haben für 2026 vier Headliner–Auftritte bekannt gegeben. Neben Isle of Wight werden sie in Primavera Sound, Rock En Seine und Nova Rock auftreten.