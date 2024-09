Lewis Hamilton litt bereits als Teenager unter psychischen Problemen

Lauftraining und Meditation helfen ihm

Während der Corona–Pandemie im Jahr 2020 begann Hamilton um 5 Uhr morgens aufzustehen und zu meditieren, bevor er Laufeinheiten absolvierte. «Anfangs hatte ich Schwierigkeiten, meinen Geist zu beruhigen», sagte er im «Sunday Times»–Interview. Aber es sei «ein wirklich guter Weg, um mit mir selbst und meinen inneren Gefühlen in Kontakt zu kommen und zu verstehen, was ich tun kann». Im Moment fühle er sich gesünder als je zuvor, fügte er hinzu. «Ich bin körperlich und geistig in einer guten Verfassung. Meine Reaktionszeiten sind immer noch schneller als die der jungen Leute. Ich glaube, ich bin ein besserer Fahrer als mit 22.»