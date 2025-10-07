Lex-Luthor-Darsteller Nicholas Hoult kann wegen Operation nicht laufen

Nicholas Hoult kann weder laufen noch fliegen

«Es tut mir so leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich dieses Mal nicht dabei sein kann», entschuldigt sich der Schauspieler. «Leider hatte ich vor ein paar Wochen eine Knieoperation und kann noch nicht laufen oder fliegen, daher kann ich nicht dabei sein. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, also tut es mir leid.» Er wünsche allen Fans trotzdem ein schönes Wochenende und hoffe, diese bald wieder treffen zu können. Die Veranstalter wünschen im beigefügten Kommentar eine rasche Genesung.