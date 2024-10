Leyla Lahouar und Mike Heiter: Erster Auftritt als verlobtes Paar

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) haben am Donnerstag ihren ersten öffentlichen Auftritt nach ihrer Verlobung im Live–TV gefeiert. Der 32–Jährige hatte seiner Partnerin bei ihrer gemeinsamen «Promi Big Brother»–Teilnahme die Frage aller Fragen gestellt. Bei den Bunte New Faces Awards in Berlin konnten die beiden jetzt nicht die Finger voneinander lassen. Verliebt posierten sie für die Kameras – Küsse inklusive.