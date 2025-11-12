Liam Gallagher: Die Oasis-Tour hat sein Leben gerettet

Es war an der Zeit, dass Liam Gallagher sein «Leben in Ordnung» bringt

Von einem Fan auf der Social–Media–Plattform X darauf angesprochen, dass er auf Tour «grossartige Arbeit» leistet und fit bleibt, auch wenn er dafür «wie ein Mönch» leben muss, schreibt Liam Gallagher: «Oasis hat meinen Leben gerettet.» Es sei an der Zeit gewesen, «dass ich mein Leben in Ordnung bringe». Er weiss, wie viel es den Leuten bedeutet – und daher habe er mit dem Trinken, dem Rauchen und anderen Dingen aufgehört. Es seien «Opfer, die gebracht werden mussten. Das sind die Regeln.»