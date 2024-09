Liam Gallagher verrät: Er kam für Comeback auf Noel zu

Neben der Bandkonstellation ist auch die Vorband Thema zahlreicher Spekulationen. Wie ein der Gruppe nahestehender Insider der Zeitung «The Independent» wissen will, sei Liam Gallagher «sehr an etablierten Acts interessiert». Wer wirklich zur Formation gehört, finden Fans spätestens bei dem ersten Auftritt am 4. Juli 2025 in Cardiff, Wales, heraus.