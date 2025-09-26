Liam Hemsworth: Wegen «The Witcher»-Kontroverse kaum im Internet

Lärm im Internet sollte Hemsworth nicht ablenken

«Da gab es ziemlich viel Lärm und ich musste das beiseite schieben. Es begann, eine Ablenkung zu werden», erzählt der australische Schauspieler «Entertainment Weekly». «Ich habe mich in der Vergangenheit häufig mit solchen Dingen auseinandergesetzt, und letztendlich liebe ich es, Filme zu machen, Geschichten zu erzählen und zu schauspielern», erklärt er. «Ich möchte einfach nicht, dass das meine Art, die Geschichte zu erzählen, die ich auch erzählen möchte, beeinflusst.» Daher habe er sich über das letzte Jahr verteilt «grösstenteils aus den sozialen Medien und dem Internet zurückgezogen».