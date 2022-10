Liam Neeson für «Nackte Kanone»-Reboot im Gespräch

MacFarlane und Neeson haben gemeinsame Comedy-Vergangenheit

Neeson und MacFarlane arbeiteten bereits in der Komödie «A Million Ways to Die in the West» (2014) zusammen. Darin spielte der Action-Darsteller den skrupellosen Banditen Clinch Leatherwood, der MacFarlane als Schafzüchter Albert Stark das Leben schwer macht. Die Rolle des eiskalten Gangsters war damals jedoch näher an den üblichen Rollen, die der 70-Jährige bisher ausfüllen durfte. Und so dürfte die Skepsis der Nielsen-Fans entsprechend gross sein, ob Neeson für den Job geeignet ist.