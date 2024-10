Liam Payne brach vor wenigen Wochen eine Entziehungskur ab

Die Quelle sagte «The Sun» ausserdem, dass Payne eigentlich daran arbeitete, seine Sucht ein für alle Mal zu überwinden: «Er wollte sein Leben wirklich auf die Reihe kriegen. Alle, die ihn liebten, haben ihm die Daumen gedrückt.» Gerade deswegen hätte Bestürzung in seinem nahen Umfeld geherrscht, als man erfuhr, dass Payne seine Entziehungskur nach nur wenigen Stunden abbrach. Wie es in dem Artikel weiter heisst, kostet eine Nacht des strengen Entgiftungsprogramms bei The Priory umgerechnet rund 6000 Euro.