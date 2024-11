Liam Payne: Das steht im offiziellen Ermittlungsbericht der Polizei

Die argentinische Polizei hat einen ausführlichen Ermittlungsbericht bezüglich One–Direction–Sänger Liam Payne veröffentlicht, der am 16. Oktober in Buenos Aires zu Tode gekommen war. Darin bestätigt die Behörde, was kurz zuvor schon von mehreren britischen und US–amerikanischen Medien vermeldet worden war. So wurden laut des Polizeiberichts inzwischen drei Personen angeklagt. Ihnen werde die «Vernachlässigung einer Person mit anschliessender Todesfolge sowie die Lieferung und Vermittlung von Betäubungsmitteln» vorgeworfen.