Liam Payne: Party mit Prostituierten vor Balkon-Sturz?

Das ehemalige Mitglied der Boyband One Direction sei nach einem vorläufigen Obduktionsbericht an einem Polytrauma und inneren wie äusseren Blutungen gestorben. Zum Zeitpunkt des Sturzes habe sich vermutlich niemand bei Payne befunden. In seinem Hotelzimmer wurden angeblich mehrere Substanzen gefunden. Die Staatsanwaltschaft gehe angesichts der Position der Leiche und der Verletzungen davon aus, dass der Sänger nicht versucht habe, sich vor dem Sturz zu schützen. Er könnte sich demnach in einem Zustand der Bewusstlosigkeit befunden haben. Weitere Untersuchungen werden derzeit noch durchgeführt.