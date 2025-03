«Dauerhafter Schaden»

Liam Paynes Familie beklagt Berichterstattung nach seinem Tod

Die Familie von Liam Payne beklagt den durch die Medienberichterstattung nach seinem Tod angerichteten «unbeschreiblichen, dauerhaften Schaden». In einem am Sonntag veröffentlichten Statement bittet sie um Zeit, in Ruhe trauern zu können.