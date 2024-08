Liam und Noel Gallagher bestätigen Oasis-Reunion und kündigen Tour an!

Auftritt im Londoner Wembley–Stadion

In einem Statement erklärt die Band: «Die Kanonen sind verstummt. [...] Das grosse Warten ist vorbei. Kommt und schaut es auch an. Es wird nicht im Fernsehen übertragen.» Im Cardiff Principality Stadium wird die Band am 4. und 5. Juli zu sehen sein. Weiter geht es im Manchester Heaton Park am 11./12./19./20. Juli und im Londoner Wembley–Stadion am 25./26. Juli und 2./3. August. Es folgen Termine am 8./9. August im Murrayfield Stadium in Edinburgh und am 16./17. August im Croke Park in Dublin.