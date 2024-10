«Licht Aus»: Jochen Schropp war nach der Show «völlig überfordert»

Ab dem 31. Oktober ist Jochen Schropp (45) in der sechsteiligen Serie «Licht Aus» auf Prime Video zu sehen. Für das Experiment stellte er sich nicht als Moderator zur Verfügung, sondern nahm sich als Teilnehmer der Herausforderung an. Mit sieben weiteren prominenten Mitstreitern begab er sich 120 Stunden lang in die Dunkelheit – unter der Beobachtung von Moderator Steven Gätjen (52) und einer Psychologischen Psychotherapeutin.