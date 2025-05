«Liebe alle meine Kinder»: Robert De Niro unterstützt trans Tochter

In einem Interview mit «Them» teilte die Schauspielerin kurz zuvor mit, dass sie im November letzten Jahres beschlossen hatte, eine Hormontherapie zu beginnen. Darin erklärte sie zudem, dass sie sich Sorgen um ihre engen Beziehungen mache: Ein Teil von ihr fürchte, dass ihre Familie sie «vielleicht immer noch als die Person ansieht, die ich vor der Transition war», so die 29–Jährige. Angesichts der unterstützenden Worte ihres Vaters dürfte sich diese Sorge zumindest in Hinsicht auf den «Taxi Driver»–Star als unbegründet erwiesen haben.