«Liebe braucht keine Ferien»-Fortsetzung: «Sorry, aber stimmt nicht»

Kate Winslet: «Niemals darüber geredet»

Auch Hauptdarstellerin Kate Winslet (47), die in «Liebe braucht keine Ferien» mit der von Cameron Diaz gespielten Figur die Häuser tauscht und schliesslich die grosse Liebe findet, dementierte das Gerücht gegenüber «People». Winslet, die demnächst im Sequel «Avatar: The Way of Water» zu sehen sein wird, sagte wörtlich: «Ich habe etwas darüber gelesen, aber es ist das erste Mal, dass ich davon höre». Die Schauspielerin beteuert, keine Gespräche über eine Fortsetzung zum Liebesfilm-Klassiker geführt zu haben: «Hand aufs Herz, es wurde niemals darüber gesprochen».