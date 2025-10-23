«Liebe dich für immer»: Kylie Jenner trauert um ihren Hund Norman

An diesem Mittwoch hat Kylie Jenner (28) via Instagram den Tod ihres Italian Greyhound Norman bekanntgegeben. Mit einer emotionalen Bildergalerie voller Erinnerungsfotos aus gemeinsamen Jahren ehrte die Beauty–Unternehmerin und zweifache Mutter ihren treuen Gefährten. «In liebevollem Gedenken an meinen süssen Norman. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als ich dich nach Hause brachte. Ich hatte noch nie etwas so sehr geliebt», schrieb Jenner in ihrer bewegenden Botschaft. «Kurz nachdem ich 17 geworden war, bekam ich dich zu Weihnachten, und es war das beste Geschenk, das ich je bekommen konnte.»
Auch ein treuer Begleiter ihrer Kinder
Norman war laut «People» seit 2014 ein fester Bestandteil von Jenners Leben. Der zierliche Vierbeiner tauchte regelmässig in ihren Social–Media–Beiträgen auf und war auch in den Reality–Shows der berühmten Kardashian–Jenner–Familie zu sehen. «Du bist fast 13 Jahre alt geworden, und doch weiss ich, dass ich mich noch viel länger an dich erinnern werde, als wir Zeit miteinander hatten», erklärte die 28–Jährige in ihrem Posting. «Ich wünschte, ich müsste diesen Beitrag nicht schreiben. Ich wusste, dass du älter wurdest, und ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten, aber es ist schwer, dich zu verlieren, Norm», teilte Jenner ihren Followern mit.
Die Unternehmerin betonte auch, wie viele Lebensveränderungen Norman mit ihr durchlebt hat. «Es macht mich glücklich zu wissen, dass meine Kinder dich kennenlernen und lieben durften. Mein süsser Normyyyy. Mein Herz schmerzt um dich», so Jenner. Die Bildergalerie zeigt unter anderem, wie Norman mit Jenners Tochter Stormi (7) spielt und wie er sich an seine Besitzerin kuschelt. Mit einer schlichten Botschaft beendete sie ihren Abschiedsgruss: «Ich liebe dich für immer.» Ihre Follower zeigten viel Mitgefühl, Schwester Kourtney Kardashian (46) kommentierte: «Ich liebe dich, das ist so traurig.»