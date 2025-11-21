Liebe in Rom: Neue Rom-Com mit Gabrielle Union und Michele Morrone

Statt nach Hause zurückzukehren, beschliesst Billie, in Rom zu bleiben – entschlossen, endlich das Leben zu geniessen. Zwischen Cocktails, waghalsigen Abenteuern und einer Reihe von Dates lernt sie, im Moment zu leben. Bis sie entdeckt, dass sie schwanger ist. Da Billie nicht weiss, wer der Vater ist, engagiert sie den Privatdetektiv Tommaso, gespielt von Morrone. Gemeinsam durchstreifen sie Rom, um das Vaterschaftsrätsel zu lösen. Dabei kommen sich die beiden näher.