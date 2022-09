«Liebe ist alles»-Event: Ein besonderer Abend für kleine Helden

Was die 2022 bereits zum neunten Mal stattfindende Gala so besonders macht? Zwar wird die Veranstaltung fleissig von Prominenten aus allen Bereichen der Unterhaltungsbranche besucht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen aber ausnahmsweise andere: Kinder und Jugendliche, die an Herzerkrankungen, Behinderungen oder Mukoviszidose leiden, die an Krebs erkrankt sind oder Eltern mit Krebsleiden haben. Auch Kinder aus Heimen, Krisenzentren sowie dem Kriegsgebiet Ukraine wurden am Freitagabend gefeiert.