Stimmt die Chemie und baut sich eine besondere Verbindung auf, verloben sie sich und sehen sich erst danach zum ersten Mal bei einem grossen Aufeinandertreffen. Als verlobtes Paar müssen sie dann den Realitätscheck im Alltag meistern und ihre Hochzeit planen. Der anstehende Hochzeitstag rückt immer näher und am Altar müssen sich beide entscheiden, ob Liebe wirklich blind macht, sie sich trauen oder ob sie wieder als Single aus dem Format gehen. Nach einer Reunion-Folge mit allen potenziellen Paaren gab es in den vergangenen zwei Staffeln drei weitere «After the Altar»-Folgen, in denen die Paare und die Teilnehmenden weiterhin auf ihrem Weg begleitet wurden.