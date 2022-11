Das Finale der dritten Staffel der Netflix-Datingshow «Liebe macht blind» nähert sich in grossen Schritten. Ab dem 9. November können Fans erfahren, welche Paare sich am Traualtar das Jawort geben und wer kurz vor der Eheschliessung einen Rückzieher macht. Wie auch in den vorherigen beiden Staffeln der beliebten Reality-Show lernten sich bei «Liebe macht blind» eine Reihe von Singles «blind», also visuell voneinander abgeschottet, kennen - und verlobten sich vor dem ersten Blickkontakt. Kann dieses Konzept funktionieren? Ein Blick auf die Paare der vergangenen Staffel offenbart keine besonders gute Erfolgsquote...