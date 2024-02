Liebe vs. Limerenz: Wann Verliebtheit zur Gefahr wird

Was ist Limerenz?

Dabei handelt es sich um einen Zustand intensiver Verliebtheit, der zu obsessivem Verhalten führen kann. Oft dreht sich das gesamte Sein nur noch darum, dass die Person der Begierde die eigenen Emotionen erwidert. Die Person wird dabei oft als perfekt wahrgenommen. Der Begriff «Limerenz», im Englischen «limerence», stammt aus dem Buch «Love and Limerence: The Experience of Being in Love» von der Psychologin Dorothy Tennov aus dem Jahr 1979. Sie beschrieb die Limerenz in drei Phasen: die Idealisierungsphase, die Unsicherheitsphase und die Desillusionierungsphase.