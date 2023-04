Lieber beim Essen sparen: So wichtig ist den Menschen ihr Urlaub

Viele Deutsche fühlen sich urlaubsreif

Bei der Studie, für die mehr als 14.500 Menschen in 16 Ländern befragt wurden, kam zudem heraus: 62 Prozent der Berufstätigen weltweit leiden an Urlaubsmangel. Das sind vier Prozent mehr als im Vorjahr. Arbeitnehmende in Mexiko (77%), Frankreich (71%) und Deutschland (70%) fühlen sich besonders urlaubsreif.