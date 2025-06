Liebes-Aus bei «GNTM»-Paar Armin Rausch und Grace Zakhour

Armin Rausch (28) und Grace Zakhour (25) haben sich getrennt. Vergangenes Jahr lernten sich die beiden in der Model–Show «Germany's next Topmodel» kennen. Zwar reichte es nicht für den Sieg, doch dafür fanden sie ihr privates Glück. Rund ein Jahr später ist nun aber Schluss: Rausch bestätigte die Trennung kürzlich in einer Instagram–Story.