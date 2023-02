Liebes-Aus bei Megan Fox und Machine Gun Kelly?

Die ersten Trennungsgerüchte kamen bereits nach einem bemerkenswerten Post von Fox auf: In einer Bilderreihe ist unter anderem auch ein Feuer zu sehen, in dem offenbar in einer Schale Andenken und Briefe verbrannt wurden. Den Schnappschuss kommentierte Fox mit den Worten «You can taste the dishonesty / it's all over your breath», auf Deutsch in etwa «Du kannst die Unehrlichkeit schmecken / Es ist überall in deinem Atem». Dabei handelt es sich um den Beginn des Beyoncé-Hits «Pray You Catch Me», in dem es offensichtlich um Untreue geht.