Auch ein weiteres grosses Power-Paar der Sport- und Entertainment-Welt hat sich in diesem Jahr getrennt: Shakira (45) und Gerard Piqué (35). Die beiden gaben Anfang Juni in einem Statement das Ende ihrer Beziehung bekannt, wie unter anderem die Sportzeitung «Marca» berichtete. 2010 hatten sich die Sängerin und der Fussballspieler beim Dreh für das Video zu Shakiras Lied «Waka Waka (This Time for Africa)», dem offiziellen Song der Fussball-Weltmeisterschaft 2010, kennengelernt. Anfang 2013 kam ihr erster gemeinsamer Sohn Milan zur Welt, das zweite Söhnchen Sasha folgte Anfang 2015.