Liebes-Aus mit ihrem Bodyguard: Bettina Wulff bestätigt Trennung

Bettina Wulff (52) ist wieder Single. Die ehemalige First Lady und ihr Partner Mark Lambrecht (53) haben sich nach neun Monaten Beziehung getrennt. Das bestätigte die 52–Jährige gegenüber «Bild» und RTL.de in nahezu wortgleichen Statements. Demnach sei die Trennung «einvernehmlich» erfolgt. Man sei weiterhin sehr freundschaftlich verbunden und werde das auch bleiben, liess Wulff ausserdem mitteilen. Lambrecht hatte als Bodyguard für die Ex–Frau des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff (66) gearbeitet, bevor sich die beiden näherkamen.
Gemeinsames Leben auf Sylt
Für die Beziehung hatte Wulff ihr Leben komplett umgekrempelt. Sie zog sogar zu Lambrecht nach Sylt. Im September 2025 nahm sie zudem einen neuen Job bei «Sylt Sotheby's International Realty» an. Die Beziehung hatte von Beginn an für Schlagzeilen gesorgt. Als im April 2025 erste Paparazzi–Fotos der beiden auf Sylt auftauchten, war die Ehe mit Christian Wulff offiziell noch nicht beendet. Erst danach bestätigte das Berliner Büro des Ex–Bundespräsidenten: Das Paar habe sich «vor längerer Zeit endgültig getrennt».
Im August 2025 wurde die Scheidung am Amtsgericht Burgwedel vollzogen. Es war bereits das dritte Ehe–Aus der beiden. Christian und Bettina Wulff hatten zum ersten Mal 2008 geheiratet, sich 2013 getrennt, dann wieder zusammengefunden und 2015 kirchlich geheiratet. Nach einer weiteren Scheidung folgte im März 2023 noch eine standesamtliche Trauung – doch auch diese Ehe scheiterte. Im Juli 2025 zeigten sich Wulff und Lambrecht erstmals öffentlich als Paar.