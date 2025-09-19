Liebes-Aus: Monica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt

«Was soll ich sagen. Ich bin vor allem froh, diesen Mann kennengelernt zu haben», erzählte Bellucci 2023 der französischen «Elle», kurz nachdem bekannt wurde, dass Burton sie für die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Kultfilms «Beetlejuice» aus dem Jahr 1988 engagiert hatte. «Es ist eine dieser Begegnungen, die im Leben selten vorkommen. Ich kenne den Mann, ich liebe ihn, und jetzt werde ich den Regisseur kennenlernen – ein neues Abenteuer beginnt.»