Liebes-Comeback! Yeliz Koc ist wieder mit Jannik Kontalis zusammen

Die Versöhnung folgt auf einen öffentlichen Streit. Anfang April hatte Yeliz Koc in mehreren Instagram-Storys Fremdgeh-Vorwürfe gegen Jannik Kontalis erhoben. Sie veröffentlichte Nachrichten von Frauen, die er angeflirtet haben soll. Er reagierte darauf mit einem 20 Minuten langen Statement, das er inzwischen gelöscht hat. Darin bestätigte er, etwas mit einer anderen gehabt zu haben. Zu dem Zeitpunkt seien er und Yelic Koc getrennt gewesen. Er erklärte sich den öffentlichen Rosenkrieg so: «Die will mir halt gerade einfach nur komplett schaden!»