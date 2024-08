Liebescomeback! Sharon Battiste und Jan Hoffmann sind wieder ein Paar

Trennung im Mai

Vor zwei Jahren hatte das Paar in der RTL–Show zueinandergefunden, im Mai 2024 gaben sie dann via Instagram die Trennung bekannt. In einer Story schrieb Battiste damals: «Ihr Lieben, es gibt Momente im Leben, die uns zutiefst berühren und uns dazu zwingen, schwierige Entscheidungen zu treffen.»