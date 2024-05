Liebeserklärung: Brooke Shields feiert ihren 23. Hochzeitstag

Gleich zwei Hochzeitsfeiern

Brooke Shields und der Drehbuchautor Chris Henchy lernten sich 1998 an einem Set kennen und verlobten sich zwei Jahre später. Die Eheleute haben eigentlich gleich zwei Hochzeitstage, denn sie gaben sich 2001 doppelt das Jawort. Zunächst heirateten sie im April in einer privaten Zeremonie auf Catalina Island in Kalifornien. Einen Monat später wurde die Ehe am 26. Mai bei einer grösseren Hochzeit in Palm Beach erneut besiegelt. Die beiden gemeinsamen Töchter machten 2003 und 2006 das Glück perfekt.