Liebesgerüchte: Datet Sophie Turner jetzt Chris Martin?

In einem Restaurant sitzend, reichte Jonas ihr sein Smartphone mit den Worten: «Jemand möchte dir zum Geburtstag gratulieren.» Der Schauspielstar hielt sich die Hände vors Gesicht und quietschte aufgeregt: «Das ist Chris Martin!» In der Nachricht sagte der Sänger: «Hier ist Chris von Coldplay. Ich wollte dir im Namen von mir und den noch viel gutaussehenderen Mitgliedern unserer Band alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich schicke dir all meine Liebe und hoffe, du hast eine tolle Zeit.» Turner war sichtlich gerührt und kämpfte mit den Tränen. «Ich werde jetzt nicht vor der Kamera weinen», sagte sie, bevor sie Jonas das Telefon zurückgab.