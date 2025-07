Liebesgerüchte: Ist Jennifer Aniston schon seit Monaten vergeben?

Seit einigen Tagen gibt es neue Liebesgerüchte rund um Hollywoodstar Jennifer Aniston (56). US–Medien spekulieren, dass ein Gesundheitscoach namens Jim Curtis das Herz der Schauspielerin erobert haben könnte. Und das vielleicht schon vor Monaten? Laut «Page Six» kommentierte Curtis bereits im April ein Instagram–Video von Aniston, in dem sie beim Workout zu sehen ist. Curtis, der ihr auf der Plattform folgt, hinterliess einen Like und ein Herz– sowie Bizeps–Emoji in den Kommentaren.