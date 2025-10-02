Liebesgerüchte um Zac Efron: Nina Dobrev spricht Klartext

Nina Dobrev (36) hat die Liebesgerüchte um Zac Efron (37) dementiert. Gegenüber «TMZ» beendete sie jegliche Spekulationen. Auf Fotos der beiden angesprochen, lachte die Schauspielerin und schüttelte den Kopf. Auf die Frage, ob sie nur Freunde seien, antwortete Dobrev mit: «Ja.»
Die Gerüchteküche brodelte, als Dobrev und Efron gemeinsam auf einem Boot gesehen wurden. Auf dem Foto waren auch «Top Gun: Maverick»–Star Miles Teller (38), dessen Ehefrau Keleigh Teller (31) und Schauspieler Chace Crawford (40) zu sehen.
Verlobung aufgelöst
Im September hatten Dobrev und der Sportler Shaun White (39) Medienberichten zufolge ihre Verlobung aufgelöst. Die beiden waren sechs Jahre lang zusammen und seit Oktober 2024 verlobt. «Es war eine gemeinsame Entscheidung, die nicht leichtgefallen ist. Aber sie wurde mit Liebe und Respekt füreinander getroffen», erklärte eine Quelle aus dem Umfeld des Paares gegenüber dem «People»–Magazin.
Dobrev wird demnächst in dem Film «Bear Country» zu sehen sein. Die Besetzung besteht unter anderem aus Russell Crowe (61), Aaron Paul (46) und Luke Evans (46). Ein Kinostart ist noch nicht bekannt.