Liebesgerüchte um Zac Efron: Nina Dobrev spricht Klartext

Verlobung aufgelöst

Im September hatten Dobrev und der Sportler Shaun White (39) Medienberichten zufolge ihre Verlobung aufgelöst. Die beiden waren sechs Jahre lang zusammen und seit Oktober 2024 verlobt. «Es war eine gemeinsame Entscheidung, die nicht leichtgefallen ist. Aber sie wurde mit Liebe und Respekt füreinander getroffen», erklärte eine Quelle aus dem Umfeld des Paares gegenüber dem «People»–Magazin.