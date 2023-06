«Liebesstadt»: Königin Silvia weiht «Childhood»-Haus in München ein

Königin Silvia von Schweden (79) hat am Donnerstag in München-Grosshadern ein Haus ihrer «Childhood»-Organisation eingeweiht. «Es ist schön, wieder in München zu sein», begann sie ihre emotionale Rede zur Eröffnung des inzwischen neunten «Childhood»-Hauses in Deutschland. Es erfülle sie mit grossem Stolz, erklärte sie laut «Bunte.de» weiter. Mit ihrer 1999 gegründeten Stiftung «World Childhood Foundation» kämpft die schwedische Königin gegen Gewalt gegen Kinder.