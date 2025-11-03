Liebesüberraschung: Formel-1-Star Charles Leclerc ist verlobt

Charles Leclerc und Freundin Alexandra Saint Mleux haben sich verlobt. Das gab der Formel 1–Fahrer auf Instagram bekannt. Den Beitrag kommentierte Leclerc mit «Mr. & Mrs. Leclerc» und einem Ring–Emoji.
Der F1–Fahrer veröffentlichte auf Instagram romantische Fotos des Antrags. Hierfür nahm Leclerc die Hilfe seines Hundes Leo in Anspruch. Dieser trug ein schwarzes Hundehalsband, auf dem stand: «Dad wants to marry you» («Papa will dich heiraten»). Auf einem pinken Keks in Form eines Hundeknochens stand die Antwort von Alexandra: «Mom said Yes» («Mama hat Ja gesagt»).
Auf einem anderen Foto sind hunderte Rosen und mehrere Kerzen zu sehen, auch halten Leclerc und Mleux den Hund Leo in ihren Armen und geben ihm einen Kuss von beiden Seiten. Dabei funkelt Alexandras Ring in die Kamera.
Seit mehreren Jahren zusammen
Leclerc ist seit 2023 mit der Influencerin Alexandra zusammen. Sie machten ihre Beziehung öffentlich, als sie gemeinsam das Tennisturnier Wimbledon besuchten.
Leclerc befindet sich in der Fahrer–Rangliste derzeit auf Platz 5 und steht damit vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton, der den sechsten Platz inne hat.
Mleux hat mehrere Millionen Follower und besitzt einen separaten Instagram–Account, der sich hauptsächlich mit Kunstgeschichte auseinandersetzt. Wann die beiden heiraten werden, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.