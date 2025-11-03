Liebesüberraschung: Formel-1-Star Charles Leclerc ist verlobt

Der F1–Fahrer veröffentlichte auf Instagram romantische Fotos des Antrags. Hierfür nahm Leclerc die Hilfe seines Hundes Leo in Anspruch. Dieser trug ein schwarzes Hundehalsband, auf dem stand: «Dad wants to marry you» («Papa will dich heiraten»). Auf einem pinken Keks in Form eines Hundeknochens stand die Antwort von Alexandra: «Mom said Yes» («Mama hat Ja gesagt»).