«Liebling Kreuzberg 2.0»: ARD legt die beliebte Kultserie neu auf

25 Jahre nach der letzten Folge der Kultserie mit Manfred Krug (1937–2016): Die ARD bringt «Liebling Kreuzberg» in Form eines abendfüllenden Spielfilms wieder zurück. Wie der Sender in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt gibt, laufen gerade in Berlin die Dreharbeiten zu dem Projekt mit dem Arbeitstitel «Liebling Kreuzberg 2.0». Die Ausstrahlung ist für 2024 oder 2025 im Ersten geplant.