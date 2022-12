Lieblingspony der Queen: Emma zum «Horse of a Lifetime» gewählt

Carltonlima Emma, so der volle Name des beliebten Ponys, wurden als Preis eine Trophäe sowie, für das Tier wahrscheinlich wichtiger, ein Sack Karotten übergeben. Lizzie Briant, die mit Emma bei Wettbewerben antrat, nahm die Preise stellvertretend entgegen und sagte: «Jeder verehrt sie in den Royalen Reitställen - es gibt kein Pony im Land, das mehr geliebt wird.»