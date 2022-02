Lieferservices: Diese Start-ups treffen den Nerv der Zeit

Cure

Das Turbo-Lieferversprechen einzuhalten, schickt sich auch das frisch gegründete Berliner Start-up Cure an. In weniger als 30 Minuten will es in Kooperation mit lokalen Apotheken täglich von sieben Uhr morgens bis Mitternacht Medikamente an die Haustür liefern. Im Gegensatz zu ihrem Lebensmittel-Pendant bietet Cure seinen Service auch an Sonn- und Feiertagen an. Das Unternehmen teilt ausserdem mit, grossen Wert auf eine faire Behandlung seiner Fahrerinnen und Fahrer zu legen, und stellt den Ridern E-Bikes, Mobiltelefone, Jacken, Helme und eine Powerbank zur Verfügung. «Wir haben Haltung und eine Vision», verspricht Marketing-Chef Sammy Bohneberg.