Label ist von ihrer «fesselnden Präsenz» begeistert

Unter dem Motto «W11 Love From London» setzte der britische Fotograf Alasdair McLellan (geb. 1974) das junge Model auf den Strassen West–Londons in Szene, um die Herbst–/Winterkollektion zu bewerben. Ein Foto davon teilte die 20–Jährige auch auf ihrer Instagramseite. In einer Pressemitteilung schwärmt das Modelabel von der «fesselnden Präsenz» des Moss–Sprösslings. Und die entdecken immer mehr Unternehmen.