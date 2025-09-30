Lila Moss feiert 23. Geburtstag mit Mutter Kate und Freund in Paris

Boho Chic und schlichte Eleganz

Die Tochter des Supermodels und des Verlegers Jefferson Hack (54) bewies dabei ihr Gespür für aktuelle Trends. In einem weissen Boho–Kleid mit Lochstickerei, zu dem sie einen bunt gemusterten Gürtel kombinierte, zeigte sie sich perfekt auf den Herbst eingestimmt. Schwarze Lederstiefel mit Absatz, eine schwarze Saint–Laurent–Tasche und eine dunkle Sonnenbrille rundeten den stylischen Look ab, mit dem sie durch die Strassen der französischen Hauptstadt flanierte.