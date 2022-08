Werden wir Sie auch weiterhin in TV-Projekten sehen?

Paul-Roncalli: Ich würde nichts ausschliessen. Denn wenn etwas zu mir passt, dann bin ich gerne dabei. In diesem Jahr war ich zum Beispiel bereits in Österreich in einer TV-Jury zu sehen. Das war eine unglaublich tolle Aufgabe und hat mir sehr viel Spass gemacht. Doch auch die Moderation kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich bin gespannt, was in der nächsten Zeit auf mich zukommt.